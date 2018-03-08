В Украине 8 марта должно потеплеть

При этом в южных областях, а также в Крыму ожидается плюс 14 градусов. Будет солнечно во многих областях Украины, кроме Донецкой, Луганской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Здесь ожидается небольшой дождь или мокрый снег.

Средняя температура воздуха по Украине будет колебаться от минус 2 до плюс 2 градусов. Во многих регионах возможен мокрый снег или дождь. По всей территории страны будет облачно. Ветер преимущественно западный, 7-12 метров на секунду.

В Киеве сегодня утром небольшой мокрый снег и дождь, туман, на дорогах гололедица. Днем без существенных осадков. Температура ночью составит 0-2 градусов мороза. Днем потеплеет до 1-3 градуса.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градуса. Днем потеплеет до 6-11 градусов.

На севере страны небольшой мокрый снег с дождем, днем местами, ночью и утром туман, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градуса. Днем потеплеет до 0-5 градусов.

В центре Украины 8 марта утром небольшой мокрый снег с дождем, днем местами, ночью и утром туман, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градуса. Днем потеплеет до 2-7 градусов. В Полтавской области температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На востоке страны облачно, ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег с дождем, ночью и утром туман, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тпела. Днем будет от 0 до плюс 6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем местами, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градуса. Днем потеплеет до 6-11 градусов.

Народные синоптики отмечают, что с 8 по 15 марта не исключено возвращение холодов. Вспоминается народная пословица "Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится". Считается, что с 10 марта начинается период, когда среднестатистическая температура не опускается ниже нуля градусов.