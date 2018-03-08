В некоторых странах Европы замедлились электронные часы

Вскоре выяснилось, что это явление не единичное. Они имеет общеевропейский масштаб.

Как сообщает TVN 24, с середины января задержка в показе реального времени составила шесть минут. При этом такое явление охватило 25 европейских стран.

ENTSOE, европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии, сообщила, что с середины января этого года в районе от Испании до Турции и от Нидерландов до Польши зафиксировано непрерывное отклонения от частоты в 50 герц. Это связано с нехваткой необходимой энергии.

Нехватка энергии на данный момент составляет 113 гигаватт-часов. Такого отклонения раньше никогда не было.

Вместе с тем цифровые часы, вмонтированные в технике, используют именно частоту энергетической сети. Эта сеть в Европе работает на стабильной частоте 50 герц или 50 циклов в секунду. Цифровые часы, отсчитывая эти циклы, точно настраивают свой показ времени. Однако когда частота падает в течение длительного времени, возникают проблемы.

ENTSOE считает, что сбой возник из-за проблем в контрольном блоке SMM (Сербия, Македония, Черногория), а конкретно - в Косово и Сербии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после заявления президента США Дональда Трампа о ядерном оружии стрелки " часов Судного дня" были переведены на 30 секунд вперед.