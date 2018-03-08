09:00 08.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве 11 марта будет ограничен вход на три станции метро

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" допускает возможность ограничение входа на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" 11 марта.

В Киеве 11 марта будет ограничен вход на три станции метро

Это связано с проведением футбольного матча между командами столичного "Динамо" и ровенской "Верес" , который состоится на национальном спортивном комплексе "Олимпийский". Как сообщает пресс-службы метрополитена, возможны изменения в работе метро.

В частности, после окончания футбола, для обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение входа пассажиров на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в четверг, 8 марта, движение транспорта по улице Крещатике будет перекрыто.

Это связано с проведением "Большого женского ралли". Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, для популяризации и развития физической культуры и спорта Киевская городская государственная администрация распорядилась поддержать инициативу общественной организации "Киевский городской автомотоклуб" по проведению в Киеве соревнований по авторалли для женщин.


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