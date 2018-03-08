Стало известно о состоянии 88-летнего пострадавшего, которого сбил кортеж Порошенко - ВИДЕО

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Отметим, что сейчас пострадавший Василий Андреевич до сих пор находится в реанимации столичной городской клинической больницы №7, его готовят к операции на ноге.

"У пенсионера - перелом ноги и сотрясение головного мозга", - отметили в больнице.

В свою очередь в администрации президента заявили, что готовы помочь в лечении. При этом сын потерпевшего также подтвердил, что власть держит слово, но чем помогает, не уточнил.

Стоит добавить, что мужчина 1930 года рождения внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в швейцарском Давосе белый BMW X5, вероятно, из кортежа главы государства Америки Дональда Трампа сбил сотрудника полиции. В результате инцидента полицейский не получил серьезных травм, поскольку сумел быстро среагировать и отскочить в сторону.