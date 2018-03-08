Президент Украины трогательно поздравил женщин с 8 марта - ФОТО
В честь 8 марта, глава украинского государства Петр Порошенко умилительно поздравил украинок с праздником Весны. Так, для поздравительного поста лидер страны выбрал снимок девушки в военной форме с щенком хаски на руках.
Об этом президент Украины сообщил на своей Facebook-странице.
Отметим, что на соответствующей фотографии сказано: "Красота спасет мир".
"Женщина - символ всего лучшего в нашей жизни: доброты и любви, радости и тепла", - написал глава государства на своей Facebook-странице. "Благодаря таким женщинам, которые есть в Украине, и ради них, мы безусловно одержим победу над врагом!" - написал Пертр Порошенко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине светлый праздник, 8 марта, остался государственным праздником и выходным. Однако во многих странах он не является великим торжеством и не удивительно, ведь Международный женский день давно перешел в другую отрасль празднования.
Украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко в среду 24 января, приехала на официальный визит в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме. Об этом сообщается на сайте Минфина Украины.