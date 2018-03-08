Президент Украины трогательно поздравил женщин с 8 марта - ФОТО

Об этом президент Украины сообщил на своей Facebook-странице.

Отметим, что на соответствующей фотографии сказано: "Красота спасет мир".

"Женщина - символ всего лучшего в нашей жизни: доброты и любви, радости и тепла", - написал глава государства на своей Facebook-странице. "Благодаря таким женщинам, которые есть в Украине, и ради них, мы безусловно одержим победу над врагом!" - написал Пертр Порошенко.