15:55 08.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Президент Украины трогательно поздравил женщин с 8 марта - ФОТО

В честь 8 марта, глава украинского государства Петр Порошенко умилительно поздравил украинок с праздником Весны. Так, для поздравительного поста лидер страны выбрал снимок девушки в военной форме с щенком хаски на руках. 

Президент Украины трогательно поздравил женщин с 8 марта - ФОТО

Об этом президент Украины сообщил на своей Facebook-странице.

Отметим, что на соответствующей фотографии сказано: "Красота спасет мир".

"Женщина - символ всего лучшего в нашей жизни: доброты и любви, радости и тепла", - написал глава государства на своей Facebook-странице.  "Благодаря таким женщинам, которые есть в Украине, и ради них, мы безусловно одержим победу над врагом!" - написал Пертр Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине светлый праздник,  8 марта, остался государственным праздником и выходным. Однако во многих странах он не является великим торжеством и не удивительно, ведь Международный женский день давно перешел в другую отрасль празднования.


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