01:00 08.03.2018 | Общество | Новости
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Определен самый опасный город в мире

Представители мексиканской неправительственной организации обнародовали рейтинг самых опасных городов мира. Лидером в списке оказался мексиканский Лос-Кабос. Об этом отмечается на сайте организации.

Определен самый опасный город в мире

Отмечается, что в анализ входило 50 городов. Самым опасным назвали Лос-Кабос, поскольку в нем на 100 тысяч жителей приходится до 365 убийств по данным за 2017 год.

Вторую строчку в списке заняла столица Венесулы Каракас, где показатель составляет 111,19 убийств на 100 тысяч жителей. А замыкает тройку лидеров антирейтинга город Акапулько с показателем 106,63.

В целом же в рейтинге фигурируют 17 бразильских, 12 мексиканских и пять венесуэльских городов. Также в список попали города ЮАР - Кейптаун, Дурбан и Нельсон Мандела Бэй. Кроме того, включены в него пять городов США - Сент-Луис, Балтимор, Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), Новый Орлеан и Детройт.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", по версии QS World University Rankings лучшим вузом Украины является Харьковский национальный университет имени Василия Каразина. Он вошел в число учебных заведений мира, которые делят места с 401 по 410.


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