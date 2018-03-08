09:59 08.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе в среду ранен один украинский военный - ВИДЕО

Российско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских защитников на боевые противостояния.

На Донбассе в среду ранен один украинский военный - ВИДЕО

В среду, 7 марта, боевики три раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий ранение получил один военнослужащий.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи.

Вместе с тем вчера на Луганском направлении противник со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вблизи Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Троицкого.

На Донецком направлении боевики из временно оккупированной Старомихайловки обстреляли из стрелкового оружия позиции ВСУ в районе Красногоровки.

Напомним, российские наемные войска и подчиненные им боевики во вторник, 6 марта, несмотря на объявленное перемирие, три раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий со стороны противника погиб один военнослужащий украинской армии.


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