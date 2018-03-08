11:33 08.03.2018 | Общество | Новости
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Меган Маркл может бросить вызов принцессе Диане

Невесту принца Гарри Меган Маркл считают наиболее привлекательной особой в королевской семье. Об этом передает The Daily Mail.

Меган Маркл может бросить вызов принцессе Диане

Сотрудники центра косметической и пластической хирургии в Лондоне провели исследование, согласно которому делались замеры черт лица и пропорций тела именитых принцесс Виндзорского замка. В заочном эксперименте принимали участи Меган Маркл, герцогиня Кембриджская, Зара Филлипс, принцесса Беатрис и принцесса Евгения.

Результатами поделился руководитель центра доктор Джулиан Де Сильва, который утверждает, что наиболее красивой принцессой является именно будущая невестка принца Гарри. Согласно "Золотому стандарту" Маркл набрала 87,4 процента. Кейт Миддлтон набрала 86,8 процента, а Зара Филлипс - 81,6 процента в оценке их физической и телесной красоты.

Сам Де Сильва с юмором отмечает, что подобными параметрами некогда обладала сама принцесса Диана, а потому и не удивительно, что она могла вернуться в Великобританию в лице Маркл.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Великобритании Скотленд-Ярд начал расследование по делу попытки покушение на жизнь принца Гарри и его невестки Меган Маркл.


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