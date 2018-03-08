Как сейчас празднуют 8 марта

Так, современный день женщин стал праздником красоты и нежности. Кроме того, этот весенний день наполнен улыбками, ароматов цветов, милыми презентами, словами любви от мужчин.

Однако в ООН 8 марта и в наше время является поводом, чтобы поднять важные социальные вопросы для женщин. В 1977 году Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию об установлении Дня за права женщин и международный мир.

С тех пор ежегодно 8 марта проводятся тематические дни, посвященные движению за равенство в обществе и против дискриминации женщин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Международный день украинские женщины готовы принимать самые яркие поздравления от семьи, коллег и мужчин. Все флористы советуют виновникам торжества сделать выбор в пользу сезонных цветов с различными декоративными включениями.