12:16 08.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100188114:labazovych

Как сейчас празднуют 8 марта

В Украине светлый праздник, 8 марта, остался государственным праздником и выходным. Однако во многих странах он не является великим торжеством и не удивительно, ведь Международный женский день давно перешел в другую отрасль празднования.

Как сейчас празднуют 8 марта

Так, современный день женщин стал праздником красоты и нежности. Кроме того, этот весенний день наполнен улыбками, ароматов цветов, милыми презентами, словами любви от мужчин.

Однако в ООН 8 марта и в наше время является поводом, чтобы поднять важные социальные вопросы для женщин. В 1977 году Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию об установлении Дня за права женщин и международный мир.

С тех пор ежегодно 8 марта проводятся тематические дни, посвященные движению за равенство в обществе и против дискриминации женщин. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Международный день украинские женщины готовы принимать самые яркие поздравления от семьи, коллег и мужчин. Все флористы советуют виновникам торжества сделать выбор в пользу сезонных цветов с различными декоративными включениями.


Поделиться
Читайте также:
 
На Донбассе в среду ранен один украинский военный - ВИДЕО В Перу автобус с пассажирами упал в пропасть, десять человек погибли - ФОТО Волкер надеется, что Россия решится вывести войска с Донбасса В Чечне разбился вертолет пограничной службы РФ, погибли восемь человек
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив