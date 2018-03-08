Футболисты трогательно поздравили украинок с 8 марта - ВИДЕО
Футболисты киевского клуба "Динамо" ко дню Международного женского праздника решили поздравить украинок с 8 марта, днем весны и красоты. В этом году спортсмени прочли стих "Весна, як жінка", который написала талантливая поэтесса Наталья Данилюк.
В частности, участие в поздравлении взяли: Евгений Хачериди, Виктор Циганков, Николай Морозюк, Артем Беседин, Артем Шабанов и польский легионер Томаш Кендзера.
Весна, як жінка. Жінка, як весна:
Буває ніжна, а бува примхлива,
То зазвучить грайливо, як струна,
А то раптово вибухне, мов злива!..
Весна і жінка. Жінка і весна:
У них обох свої земні турботи Своя морська бездонна глибина,
Свої космічні зоряні висоти.
І не спізнаєш істину сповна, Бо хміль думок обсиплеться, мов сонях...
Весна-це жінка.
Жінка-це весна: Чиясь розрада і чиєсь безсоння...
Напмоним, как сообщал ране "УРА-Информ", накануне восьмого марта в Национальном агентстве по предупреждению коррупции поздравили чиновников и напомнили, что ценные подарки должны быть задекларированы.Как заверили в ведомстве, в случае, если ваш любимый подарит золотое кольцо стоимостью больше 8810 гривен, не забудьте указать его в декларации за 2018 год.
Фестиваль домашнего вина "Червене вино" давно стал визитной карточкой Закарпатья. На этот раз 40 лучших виноделов края представили уникальные вина. Поэтому, дегустировать солнечный напиток можно было столько, сколько хватит сил и желания. Помимо алкогольных напитков, гости и местные жители Мукачево имели возможность попробовать блюда традиционной закарпатской кухни, послушать колядки от групп из разных районов области и, конечно же, делать эксклюзивное селфи в фотозоне фестиваля.
В 2018 году победителями XXIII фестиваля "Червене вино" стали:
- "Лучшее Червене вино Закарпатья 2018" - Василий Анталовский.
- "Лучше фестивальное вино Закарпатья 2018" - Василий Паук.
- В спецноминации "Выбор мэра Мукачево 2018" - Карло Шош.
- В спецноминации "Открытие года 2018" - Руслан Орос.