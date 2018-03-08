12:34 08.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Футболисты трогательно поздравили украинок с 8 марта - ВИДЕО

Футболисты киевского клуба "Динамо" ко дню Международного женского праздника решили поздравить украинок с 8 марта, днем весны и красоты. В этом году спортсмени прочли стих "Весна, як жінка", который написала талантливая поэтесса Наталья Данилюк.

Футболисты трогательно поздравили украинок с 8 марта - ВИДЕО

В частности, участие в поздравлении взяли: Евгений Хачериди, Виктор Циганков, Николай Морозюк, Артем Беседин, Артем Шабанов и польский легионер Томаш Кендзера.

Весна,  як  жінка. Жінка,  як  весна:

Буває  ніжна,  а  бува  примхлива,

То  зазвучить  грайливо,  як  струна,

А  то  раптово  вибухне,  мов  злива!..

Весна  і  жінка. Жінка  і  весна:

У  них  обох  свої  земні  турботи Своя  морська  бездонна  глибина,

Свої  космічні  зоряні  висоти.

І  не  спізнаєш  істину  сповна, Бо  хміль  думок  обсиплеться,  мов  сонях...

Весна-це  жінка.

Жінка-це  весна: Чиясь  розрада  і  чиєсь  безсоння...

Напмоним, как сообщал ране "УРА-Информ", накануне восьмого марта в Национальном агентстве по предупреждению коррупции поздравили чиновников и напомнили, что ценные подарки должны быть задекларированы.Как заверили в ведомстве, в случае, если ваш любимый подарит золотое кольцо стоимостью больше 8810 гривен, не забудьте указать его в декларации за 2018 год.


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