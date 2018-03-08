Футболисты трогательно поздравили украинок с 8 марта - ВИДЕО

Фестиваль домашнего вина "Червене вино" давно стал визитной карточкой Закарпатья. На этот раз 40 лучших виноделов края представили уникальные вина. Поэтому, дегустировать солнечный напиток можно было столько, сколько хватит сил и желания. Помимо алкогольных напитков, гости и местные жители Мукачево имели возможность попробовать блюда традиционной закарпатской кухни, послушать колядки от групп из разных районов области и, конечно же, делать эксклюзивное селфи в фотозоне фестиваля. В 2018 году победителями XXIII фестиваля "Червене вино" стали: - "Лучшее Червене вино Закарпатья 2018" - Василий Анталовский. - "Лучше фестивальное вино Закарпатья 2018" - Василий Паук. - В спецноминации "Выбор мэра Мукачево 2018" - Карло Шош. - В спецноминации "Открытие года 2018" - Руслан Орос.