Флористы дали советы при выборе цветов на 8 марта

Как сделать праздник незабываем и выбрать самый лучший букет, УРА-Информ раскроет все секреты. Все флористы советуют виновникам торжества сделать выбор в пользу сезонных цветов с различными декоративными включениями.

Отмечается, что предпочтение стоит отдать светлым и ярким цветовым сочетаниям: букеты светло-розовых, пудровых и персиковых оттенков лучше адресовать юным представительницам женского пола. Женщинам более зрелого возраста понравятся яркие композиции: в классике неизменно остаются все оттенки красного - алый, бордовый и коралловый.

Также мужчина следует учесть тот факт, что при выборе цветов не стоит руководствоваться сложившимися в обществе стереотипами и народными приметами. Категорически не рекомендуется связывать знак зодиака с тем или иным видом цветов. Лучше если букет будет выбраться исходя из личных предпочтений получателя.

К слову, в этом сезоне пошла мода на небанальный и оригинальный способ подачи подарка - цветочное письмо. Такой вариант, как цветочное письмо - это коробочка в форме почтового письма, внутри которого располагаются цветы.

Эксперт также рекомендует учитывать и стойкость подаренного букета. Дольше всех смогут радовать свежестью эустома и ранункулюс.

Напомним, Укрзализныця к празднику назначила 16 дополнительных поездов. Они будут курсировать из Киева и Харькова до Ужгорода, а также из Черновцов и Харькова в Одессу.