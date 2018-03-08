Фанаты в восторге: вышел новый трейлер сериала "Затерянные в космосе" - ВИДЕО

Режиссеры компании решили сделать ремейк телесериала, но на этот раз с использованием современной техники и оборудование. Сюжет остался практически неизменным, в некоторых случаях даже при участии или озвучивании персонажей классическими актерами.

На некую неизвестную планету попадает семья Робинсонов, однако флора и фауна этой планеты оказывается не совсем дружелюбной и всем выжившим остается лишь одно - бороться с монстрами и космическими тварями не на жизнь, а на смерть.

Выход сериала ожидается 13 апреля этого года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", документальный фильм "Икар", разоблачающий допинг в российском спорте, принес Netflix первый "Оскар".