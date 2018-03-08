11:54 08.03.2018 | Общество | Новости
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Фанаты в восторге: вышел новый трейлер сериала "Затерянные в космосе" - ВИДЕО

На видеосервисе Youtube появился новый трейлер культового американского футуристического сериала "Затерянные в космосе". Об этом передает официальный сайт Netflix.

Фанаты в восторге: вышел новый трейлер сериала

Режиссеры компании решили сделать ремейк телесериала, но на этот раз с использованием современной техники и оборудование. Сюжет остался практически неизменным, в некоторых случаях даже при участии или озвучивании персонажей классическими актерами.

На некую неизвестную планету попадает семья Робинсонов, однако флора и фауна этой планеты оказывается не совсем дружелюбной и всем выжившим остается лишь одно - бороться с монстрами и космическими тварями не на жизнь, а на смерть.

Выход сериала ожидается 13 апреля этого года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", документальный фильм "Икар", разоблачающий допинг в российском спорте, принес Netflix первый "Оскар".


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