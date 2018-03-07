Во вторник на Донбассе погиб один военнослужащий - ВИДЕО

В результате боевых действий со стороны противника погиб один военнослужащий украинской армии. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Луганском направлении противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, а с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Малинового.

На Донецком направлении враг применил гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.

Напомним, вчера боевики обстреляли жилые дома и детский сад в поселке Счастье Луганской области. При этом противник стрелял из минометов 82 калибра и стрелкового оружия по домам мирных жителей.