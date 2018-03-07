Во вторник на Донбассе погиб один военнослужащий - ВИДЕО
Российские наемные войска и подчиненные им боевики во вторник, 6 марта, несмотря на объявленное перемирие, три раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
В результате боевых действий со стороны противника погиб один военнослужащий украинской армии. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Луганском направлении противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, а с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Малинового.
На Донецком направлении враг применил гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.