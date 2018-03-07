Виталий Кличко поздравил женщин с праздником весны - ВИДЕО
Мэр Киева Виталий Кличко накануне Международного дня женщин решил уже сегодня, 7 марта, поздавить украинок с этим чудесным праздником. Об этом сообщает пресс-служба мэра города.
Как утверждает Виталий, в Украине несмотря на погодные условия, нужно уметь находить позитив и радоватся весне. Поскольку, это время года предназначено для женских улыбок, цветов и конечно же теплых слов в их адрес.
При этом мэр Киева также подметил, что все свои лучшие поступки мужчины делают именно ради женщин.
"С праздником весны вас, дорогие женщины. Побед достигаем благодаря вам - красивым и душевным, мудрым и умным, нашим мамам, женам, дочерям! Вы поддерживаете, когда сложно, вдохновляете мечтать и воплощать мечты в жизнь. Без вас мы бы не состоялись!” - добавил Кличко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Укрзализныця у празднику назначила 16 дополнительных поездов. Они будут курсировать из Киева и Харькова до Ужгорода, а также из Черновцов и Харькова в Одессу. Такое решение принято из-за спроса к Международному женскому дню, отмечаемому 8 марта.
Глава украинского государства Петр Порошенко наградил орденом "За мужество" украинского летчика Александра Акопова, который 27 июля выполнил посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк".