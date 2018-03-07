14:51 07.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Виталий Кличко поздравил женщин с праздником весны - ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко накануне Международного дня женщин решил уже сегодня, 7 марта, поздавить украинок с этим чудесным праздником. Об этом сообщает пресс-служба мэра города.

Виталий Кличко поздравил женщин с праздником весны - ВИДЕО

Как утверждает Виталий, в Украине несмотря на погодные условия, нужно уметь находить позитив и радоватся весне. Поскольку, это время года предназначено для женских улыбок, цветов и конечно же теплых слов в их адрес.

При этом мэр Киева также подметил, что все свои лучшие поступки мужчины делают именно ради женщин.

"С праздником весны вас, дорогие женщины. Побед достигаем благодаря вам - красивым и душевным, мудрым и умным, нашим мамам, женам, дочерям! Вы поддерживаете, когда сложно, вдохновляете мечтать и воплощать мечты в жизнь. Без вас мы бы не состоялись!” - добавил Кличко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Укрзализныця у празднику назначила 16 дополнительных поездов. Они будут курсировать из Киева и Харькова до Ужгорода, а также из Черновцов и Харькова в Одессу. Такое решение принято из-за спроса к Международному женскому дню, отмечаемому 8 марта.


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