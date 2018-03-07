В Запорожской области полиция ликвидировала конвертцентр - ФОТО

Его деятельность, по предварительным данным, составляла 200 миллионов гривен и распространялась на территорию региона, а также на территории городов Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области, была разоблачена преступная группировка, члены которой предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств.

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники зарегистрировали на подконтрольных лиц ряд фиктивных предприятий. На счета этих компаний предприятия перечисляли безналичные денежные средства, после чего они обналичивались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались выгодоприобретателям за исключением 12-14%, которые служили денежным вознаграждением.

За последние два года общий оборот средств составил около 200 миллионов гривен, - пояснили в пресс-службе, добавив, что правоохранители провели 14 обысков в теневом офисном помещении центра, по адресам проживания участников "конверта" и в их автомобилях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области во вторник,13 февраля, оперативники ликвидировали конвертационный центр. Его оборот, по предварительным данным, составлял более 180 миллионов гривен. За год "конверт" использовался для предоставления услуг предприятиям реального сектора экономики города Киева, Киевской и других областей Украины.