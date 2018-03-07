В Украине за неделю от гриппа умерли три человека

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

По информации ведомства, на отчетной неделе зарегистрировано три летальных случая от гриппа и ОРВИ. Так, среди погибших, мужчина 47-лет Запорожской обаласти, женщина 45 лет Кировоградской и мальчик возрастом шести лет Харьковской области.

Согласно недавно полученным сведениям, всего с начала эпидсезона умерли 5 человек - трое детей и двое взрослых.

Стоит добавить, что в некоторых школах страны приостановлен образовательный процесс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи с неблагоприятными погодными условиями для николаевских школьников продолжаются вынужденные каникулы.