В рейтинге миллиардеров Forbes оказалось немало украинцев

Отмечается, что лидирует в рейтинге среди украинских богачей на 334-м месте, владелец группы СКМ Ринат Ахметов, активы которого оценили в 5,5 млрд долларов. К слову, всего за год ему удалось нарастить капитал больше на один млрд долларов.

Вторую строчку занимает владелец Ferrexpo Константин Жеваго на 1477 строчке, с активами оцененными в 1,6 млрд долларов.

Следующим на 1561 месте глава Мироновский хлебопродукт, бывший заместитель Администрации президента Юрий Косюк, состояние которого составляет 1,5 млрд долларов.

На 1650-м месте с активами в 1,4 млрд долларов оказался Виктор Пинчук. Предпоследним в списке оказался совладелец группы Приват Геннадий Боголюбов на 1867-й позиции с активами в 1,2 млрд долларов.

Замыкают список наибогатейших украинцев Игорь Коломойский и Вадим Новинский с состоянием в 1 млрд долларов и располагаются они на 2124-м месте.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по версии QS World University Rankings лучшим вузом Украины является Харьковский национальный университет имени Василия Каразина. Он вошел в число учебных заведений мира, которые делят места с 401 по 410. При этом в число тысяч лучших университетов мира попали шесть украинских вузов.