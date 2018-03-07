12:48 07.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Польше заработала горячая линия жалоб для трудовых мигрантов из Украины

Глава инспекции труда Веслав Лищек анонсировал открытие в Польше информационной телефонной линии для работников из Украины. Об этом сообщает Polskie Radio.

В Польше заработала горячая линия жалоб для трудовых мигрантов из Украины

Как утверждает Лищек, такую линию запустили с целью легализовать как можно большее количество трудовых мигрантов.

Соответствующая линия будет работать по номеру 22 111 35 29 в понедельник, вторник и среду с 16.00 до 20.00 любой желающий сможет получить всю необходимую информацию о трудоустройстве в Польше. Также, в случае необходимости они могут оставить жалобу на работодателя.

Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша за последние годы приняла 1,5 млн украинцев.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна показывает, что такое солидарность и заботится о безопасности восточной границы Европейского союза.


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