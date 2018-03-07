Стало известно, когда в Украине заработает 4G

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что операторы lifecell утверждают, что готовы запустить мобильную связь 4G уже в июле, как только будут завершены работы по конверсии частот. В свою очередь в компании Киевстар также подтвердили старт в июле с 1800-м диапазоне.

Известно, что по отдельности никто не имеет права запускать, все компании должны делать это одновременно. Так как сейчас пойдет обмен частотами, и это очень тяжелая и сложная операция.

Еще один мобильный оператор Vodafone Украина подтвердил полную готовность к старту 4G-связи.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко заявил, что за продаж лицензии 4G наше государство получит, по меньшей мере, 2,5 млрд гривен. Так, лидер страны прокомментировал результаты торгов.