Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные украинского Гидрометцентра, сегодня на дорогах ожидается гололедица, днем в Закарпатской области пройдут сильные осадки.

Кроме того, синоптики предупреждают, что в Киеве в ближайший час с сохранением в первой половине ожидается туман, гололед и гололедица на дорогах. В связи с этим водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, включить габаритные огни или противотуманные фонари, воздержаться от резких маневров, а также не использовать летние шины.

Пешеходам рекомендуют быть внимательными на тротуарах, ходить не спеша, а при переходе через дорогу учитывать, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в пять раз.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня синоптики обещают по всей стране мокрый снег и дождь. Утром местами гололед. Вместе с тем практически на всей территории страны существенно потеплеет. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 метров на секунду, в восточных и южных областях отдельные порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.