Шесть украинских вузов попали в рейтинг лучших в 2018 году

Он вошел в число учебных заведений мира, которые делят места с 401 по 410. При этом в число тысячи лучших университетов мира попали шесть украинских вузов.

Как сказано в рейтинге, обнародованном во вторник, 6 марта, на место 411-420 попал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, на 501-550 – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на 701-750 – Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".

Два украинских вуза, Донецкий национальный университет имени Василия Стуса и Сумской государственный университет, разместились на местах 801-1000.

При этом лидером рейтинга стал Массачуссетский технологический институт Соединенных Штатов Америки. На втором, третьем и четвертом местах рейтинга тоже американские вузы – соответственно Стендфордский университет, Гарвардский университет и Калифорнийский технологический институт. На пятом месте находится университет Кембриджа (Великобритания).

Напомним, рейтинг QS World University Rankings составляет британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds.

Как сообщал УРА-Информ, в новом рейтинге лучших высших учебных заведений Европы британского журнала Times Higher Education оказалось четыре украинских вуза.