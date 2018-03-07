10:56 07.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Саакашвили вновь хочет стать мэром Одессы

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили планирует вернутся к посту главы Одессы. Об этом он заявил в интервью Meduza

Саакашвили вновь хочет стать мэром Одессы

Как заявил политик, он имеет большой долг перед одесситами. И следующим его этапом в карьере, после выезда из Украины, является правительство городом Одессой.

По его словам, во время работы губернатором, у него не было никакого влияния на мэрию Одессы.

"У меня вообще никаких полномочий не было по отношению к одесской мэрии. Одесская мэрия полностью в руках бандитов, и эти бандиты прямо носят деньги в администрацию президента каждый месяц", – добавил Саакашвили.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", реадмиссия третьего  президента Грузии, а также лидера украинской партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили в Польшу прошла без каких-либо нарушений и в рамках закона нашей страны. 


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