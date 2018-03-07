01:00 07.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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С начала эпидемии кори заболели более шести тысяч украинцев

Генеральный директор по надзору за инфекционными болезнями Госучреждения Центр общественного здоровья МОЗ Украины Виктор Ляшко заявил, что с начала 2018 года корью в Украине заболели около 6,5 тысяч человек.

С начала эпидемии кори заболели более шести тысяч украинцев

По его словам, за два месяца эпидемии кори заболели 684 человека, из них 266 взрослых и 418 детей. Это на 12% меньше, чем за предыдущую неделю. Всего с начала года корью заболели 6 484 человека - 2 226 взрослых и 4 258 детей.

Из общего числа заболевших госпитализированы были 4 421 человек.

Директор МОЗ отметил, что с начала года от кори в Украине умерли семь человек, среди которых пять детей и двое взрослых.

Ляшко добавил, что больше всего людей корью болеет в Ивано-Франковской (1 426) и Закарпатской (1 138), а меньше всего – в Харьковской, где зафиксировано всего два заболевания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в последнее время в Украине продолжаетс  вспышка кори, в результате чего гибнуть люди. В настоящее время от этого заболевания скончался еще один взрослый человек.


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