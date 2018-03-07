Президент Украины поздравил женщин украинской армии с праздником

Такое заявление лидер страны сделал на своей странице в Facebook.

В своем посте президент поблагодарил женщин украинской армии за их мужество, а также наградил комплиментами и поздравлениями. Вместе с тем Порошенко подчеркнул, что ради них мужчины способны на многие достойные и светлые поступки, ведь именно украинки отличаются грациозностью, мудростью и изящным вкусом.

Кроме того глава украинского государства добавил, что в настоящее время трудно представить Вооруженные Силы и другие воинские формирования Украины без женщины.

"Сейчас военную службу в украинской армии проходят почти 25 000 женщин, из них более три тысячи - на офицерских должностях. Дорогие женщины, с вами Украина всегда была, есть и будет непобедимой!»,

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мэр Киева Виталий Кличко накануне Международного дня женщин решил уже сегодня, 7 марта, поздавить украинок с этим чудесным праздником.