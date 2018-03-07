18:31 07.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100188088:labazovych

Президент Украины поздравил женщин украинской армии с праздником

Президент Украины Петр Порошенко поспешил выступить с поздравлением для военнослужащих украинок в честь наступающего Международного женского дня.

Президент Украины поздравил женщин украинской армии с праздником

Такое заявление лидер страны сделал на своей странице в Facebook. 

В своем посте президент поблагодарил женщин украинской армии за их мужество, а также наградил комплиментами и поздравлениями. Вместе с тем Порошенко подчеркнул, что ради них мужчины способны на многие достойные и светлые поступки, ведь именно украинки отличаются грациозностью, мудростью и изящным вкусом.

Кроме того глава украинского государства добавил, что в настоящее время трудно представить Вооруженные Силы и другие воинские формирования Украины без женщины.

"Сейчас военную службу в украинской армии проходят почти 25 000 женщин, из них более три тысячи - на офицерских должностях. Дорогие женщины, с вами Украина всегда была, есть и будет непобедимой!»,

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мэр Киева  Виталий Кличко накануне Международного дня женщин решил уже сегодня, 7 марта, поздавить украинок с этим чудесным праздником.


Поделиться
Читайте также:
 
Министр Омелян в третий раз станет отцом - ФОТО В Украине начинается подготовка к первым выборам в ОТО Россию подозревают в использовании неуправляемых бомб с целью снять с себя обвинения в военных преступлениях в Сирии Известный исполнитель Ашер расстается со своей женой после 10 лет отношений
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив