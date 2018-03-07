13:59 07.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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НАБУ проводит обыски у помощника Ляшко и городского головы Вишневого

Детективы Национального антикоррупционного бюро в среду с утра, 7 марта, пришли с обыском в дом помощника народного дептата Украины Олега Ляшко Олега Богачова.

НАБУ проводит обыски у помощника Ляшко и городского головы Вишневого

Обыски проводятся по делу о предложении взятки исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляне Супрун. Обыскивают также до и рабочий кабинет городского главы Вишневого.

Как сообщают местные СМИ, в НАБУ предполагают, что помощник-консультант Ляшко от имени градоначальника Вишневого предлагал Супрун квартиру в новострое в Вишневом, если она посодействует в получении медицинского оборудования для городской больницы Вишневого.

Вместе с тем сама Супрун на просьбу подтвердить ситуацию предложила обращаться в НАБУ.

В свою очередь Олег Ляшко подтвердил проведение обысков у своего помощника. Как написал политик на своей странице в сети Facebook, "выполняя политический заказ, они уже не знают, что придумать в попытке дискредитировать меня и мою команду". Александра Богачева я не сдам никому, - заверил Лянко.

Вместе с тем официальный заявление ни от НАБУ, ни он Супрук пока не прозвучало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины 24 января пришли с обыском к первому заместителю главы Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой.


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