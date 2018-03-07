18:16 07.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Министр Омелян в третий раз станет отцом - ФОТО

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в очередной раз станет отцом. На этот раз 39-летней чиновник обретет дух отцовства в третий раз. 

Министр Омелян в третий раз станет отцом - ФОТО

Об этом свидетельствуют снимки его жены, дизайнера одежды Светланы Бевзы в Instagram.

Так, на фото хорошо виден беременный живот дизайнера.

Кстати, для Светланы Бевзы это буддет второй ребенок. У нее уже есть общий сын с Владимиром Омеляном, который родился в июне 2014 года в городе Уотербери в США. А вот для министра это уже третий ребенок.

У него также есть старший Северин, Который вместе с матерью живет в Вене. Там он учится в престижной открытой гимназии "Терезианская академия".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская певица Светлана Лобода шокировала фанов новостью о том, что снова обретет материнство. Сейчас звезда находится на седьмом месяце беременности.


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