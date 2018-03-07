16:12 07.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100188078:labazovych

Известная волонтер Яна Зинкевич поразила весенним украинским образом - ФОТО

У известной волонтера-добровольца Яны Зинкевич появилась прекрасная возможность присоединиться к проекту современных женщин-Воинов, впоследствии чем она с великим удовольствием воспользовалась. Украинцы увидев девушку в этом образе не стали скрывать своих емоций восторга и радости.

Известная волонтер Яна Зинкевич поразила весенним украинским образом - ФОТО

Соответствующее фото опубликовано на ее странице в соцсети Facebook.

Отметим, что на выставку женщину-Воина пригласили, как бойца добровольца, который был на передовой с первых дней, уже таких далеких четыре года назад и смог не только самостоятельно спасти более 200 жизней, но и создать эффективную структуру – "Батальон Госпитальеры", который вернул более 2500 раненых и травмированных воинов домой.

По этому поводу Зинкевич поблагодарила всех организаторов за их проведенную работу. В частности, она заявила, что несмотря на отсутствие финансирования, они все же провели все очень удачно, и по факту на голой инициативе, - сообщила Яна.

Кстати, указанный снимок прокомментировали многие пользователи:

"Цветочек, ты невероятная и прекрасная! Восхищаюсь тобой".

"Вы действительно символ украинской женщины: красивой, несокрушимой и одновременно нежной. С гордостью могу сказать: я назвала свою дочь в вашу честь – Яночка".

"Очень хороша! На самом деле я рада,что у нас есть много красавиц воинов и на них обращают внимание".

"Хорошо! Вышивка эта Вам очень идет. Да и вообще Вы красавица ! Наша красавица!".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мэр Киева Виталий Кличко накануне  Международного дня женщин решил уже сегодня, 7 марта, поздавить украинок с этим чудесным праздником.


Поделиться
Читайте также:
 
Лихорадка в Нигерии убила 80 человек В Украине бушует африканская чума свиней - ВИДЕО Ушел из жизни известный украинский тренер и футболист - ФОТО Покушение на Скрипаля - "привет" из Москвы?
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив