Известная волонтер Яна Зинкевич поразила весенним украинским образом - ФОТО

Соответствующее фото опубликовано на ее странице в соцсети Facebook.

Отметим, что на выставку женщину-Воина пригласили, как бойца добровольца, который был на передовой с первых дней, уже таких далеких четыре года назад и смог не только самостоятельно спасти более 200 жизней, но и создать эффективную структуру – "Батальон Госпитальеры", который вернул более 2500 раненых и травмированных воинов домой.

По этому поводу Зинкевич поблагодарила всех организаторов за их проведенную работу. В частности, она заявила, что несмотря на отсутствие финансирования, они все же провели все очень удачно, и по факту на голой инициативе, - сообщила Яна.

Кстати, указанный снимок прокомментировали многие пользователи:

"Цветочек, ты невероятная и прекрасная! Восхищаюсь тобой".

"Вы действительно символ украинской женщины: красивой, несокрушимой и одновременно нежной. С гордостью могу сказать: я назвала свою дочь в вашу честь – Яночка".

"Очень хороша! На самом деле я рада,что у нас есть много красавиц воинов и на них обращают внимание".

"Хорошо! Вышивка эта Вам очень идет. Да и вообще Вы красавица ! Наша красавица!".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мэр Киева Виталий Кличко накануне Международного дня женщин решил уже сегодня, 7 марта, поздавить украинок с этим чудесным праздником.