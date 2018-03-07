20:32 07.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из-за тумана некоторые украинские аэропорты отменили часть рейсов

В аэропортах Украины в среду, 7 марта, из-за густого тумана отменили часть рейсов.

Из-за тумана некоторые украинские аэропорты отменили часть рейсов

Кроме этого, некоторые рейсы задерживаются. Об этом сообщается на сайтах аэропортов.

Так, в частности, на сайте Одесского международного аэропорта указано, что отменен рейс TK465 из Стамбула, M9254 из Киева (Жуляны), LO767 из Варшавы, PS718 из Стамбула, TK466 и PS717 в Стамбул и LO768 в Варшаву.

Согласно расписанию на сайте Харьковского аэропорта, рейс PS 026, который должен был в 17:25 отправиться в Киев (Борисполь), задержан до шести часов вечера.

В Херсоне отменили рейс Turkish Airlines из Стамбула, рейс МАУ из Киева и обратные рейсы. В киевском аэропорту "Жуляны" задерживается рейс M9318W в Запорожье до восьми часов вечера, с незначительной задержкой также отправился рейс EG274 в Бергамо (Италия) и B2830 в Минск (Беларусь).

На несколько часов задержался M9254 до Одессы. С небольшой задержкой прибывали почти все самолеты ночью и днем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские синоптики предупреждает киевлян и гостей столицы о тумане и гололедице на дорогах Киева

По данным метеорологов сегодня вечером по территории Украины в связи с туманом видимость будет около 200-500 метров.


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