13:31 07.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Черный список" Минкульта пополнили семь российских артистов

Служба безопасности Украины обратилась в Министерство культуры пополнить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Соответствующий приказ Минкультуры №184 был опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что в обновленный список запрещенных лиц вошли российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина. Также он пополнился актерами Александром Башировым и Алисой Фрейндлих.

К слову, такой список на запрет въезда на территорию Украины, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Добавим, что на данный момент в списке числится 131 человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Министерство культуры Украины внесло в "черный список" еще четверо российских артистов. По представлению Службы безопасности Украины в страну запрещено въезд трех российских актеров и режиссера.


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