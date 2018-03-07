"Черный список" Минкульта пополнили семь российских артистов

Соответствующий приказ Минкультуры №184 был опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что в обновленный список запрещенных лиц вошли российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина. Также он пополнился актерами Александром Башировым и Алисой Фрейндлих.

К слову, такой список на запрет въезда на территорию Украины, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Добавим, что на данный момент в списке числится 131 человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Министерство культуры Украины внесло в "черный список" еще четверо российских артистов. По представлению Службы безопасности Украины в страну запрещено въезд трех российских актеров и режиссера.