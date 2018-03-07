Британская разведка считает, что к отравлению Скрипаля причастна Россия

Предварительные факты расследования отравления Скрипаля свидетельствуют об организованной государством попытке убийства. Об этом в среду утром, 7 марта, ссылаясь на свои источники сообщает The Times.

При этом следствие не исключает версии о попытке скомпрометировать власти России и режим Путина, а также о частном конфликте.

Источник также сообщил, что смерть жены Скрипаля Людмилы от рака в 2012 году и его 44-летнего сына Александра в прошлом году в Санкт-Петербурге будет рассматриваться как часть расследования столичной полиции.

В свою очередь, "Радио Свобода" напомнила, что фентанил, которым, предположительно, отравили бывшего российского разведчика, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке в 2002 году.

Эта информация содержится, в частности, в официальном ответе спецслужбы на запрос главы движения "За права человека" Льва Пономарева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 марта Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери. Его и женщину 33 лет доставили в больницу с признаками отравления неизвестным веществом. В Британии считают, что он был отравлен бывшим офицером ГРУ РФ, нынешним депутатом Госдумы Андреем Луговым, действовавшим по

В Британии уже заявили, что введут санкции против России, если обнаружит ее причастность к отравлению Скрипаля.