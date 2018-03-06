За последнюю неделю на пожарах погибли 73 украинца, - ГосЧС

Всего за этот период было зарегистрировано 1 825 чрезвычайных событий, на которые обеспечено реагирование подразделений спасателей с выездом к месту их возникновения. Такие данные во вторник утром, 6 марта, представила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению спасательного ведомства, удалось спасти 43 человека. При этом было ликвидировано 1 248 пожаров, спасены на пожарах 25 человек и не допущено уничтожение огнем 718 зданий и 54 единиц техники.

В ГосЧС также подсчитали, ориентировочные убытки были нанесены на сумму в 6,7 миллионов гривен. Кроме того в течение недели в результате чрезвычайных ситуаций погибли три человека, на водных объектах - один человек. Также отмечается, что пиротехники ГосЧС в течение недели совершили 83 выезда, во вермя которых обнаружили и уничтожили 421 взрывоопасный предмет времен прошлых войн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Бердичев Житомирской области в понедельник, 5 марта, в частном доме полиция обнаружила тела восьми человек.

По предварительным данным, люди погибли в результате отравления угарным газом.