За 2017 год суды вынесли рекордное количество решений по коррупционным делам

Об этом президент заявил в интервью Financial Times, передает пресс-служба Порошенко.

По словам главы государства, украинское правительство запустило огромный антикоррупционный пакет. Прежде всего, было представлено независимую антикоррупционную инфраструктуру и Национальное антикоррупционное бюро.

Отмечается, что сейчас открыты уголовные дела против ряда министров, руководителей правительственных учреждений, чиновников из регионов, членов парламента, включая членов правящей коалиции.

Порошенко добавил, что по 1692 коррупционным делам получено решение украинского суда только в течение 2017 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в рейтинге Transparency International Украина заняла 130 место из 180, который учитывал индекс восприятия коррупции за 2017 год. Отмечается, что Украина получила 30 баллов из 100 возможных.