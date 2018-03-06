В Украину во вторник придет потепление

Лишь на западе – поле пониженного давления. Холодный воздух медленно начнет отступать на восток, а с юго-запада Европы начнет перемещаться более теплая воздушная масса.

Вместе с тем осадков синоптики больше не обещают, лишь днем в западных, Винницкой и Одесской областях возможен мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 метров на секунду, в западной части страны, днем и в южной части местами порывы будут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве сегодня весь день будет облачным. Вместе с тем осадков синоптики не обещают, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 9-11 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, в Закарпатье потеплеет до 3-8 градусов.

На севере страны без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 8-14 градусов ниже нуля. Дневная температура воздуха будет колебаться от плюс 2 градусов до минус 5 градусов.

В центре Украины во вторник синоптики осадков также не обещают. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 6 градусов мороза.

На востоке Украины без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 10-18 градусов ниже нуля. Днем будет от 0 до 6 градусов мороза.

На юге Украины сегодня также без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов мороза. Дневная температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла.

Народный прогноз: В этот день почитается память преподобного Тимофея, пустынника. В народе Тимофея называли Весновеем и говорили: "Как ни злись метелица, все весной повеивает", "Дожить до Весновея, а там зима не страшна". Этот день отличался первыми солнечными оттепелями. О погоде судили и по ветрам: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой. В это время начинается сокодвижение в кленах и березах.