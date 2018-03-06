08:22 06.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Чехии прошли массовые антикоммунистические митинги

По всей Праге и других городах Чехии местные жители вышли антикоммунистические митинги, в частности против избрания главой Государственной инспекции совета безопасности члена компартии Зденека Ондрачека, который, будучи полицейским, разгонял антикоммунистические манифестации.

В Чехии прошли массовые антикоммунистические митинги

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что депутат от компартии Зденек Ондрачек в пятницу с третьей попытки был избран главой Государственной инспекции совета безопасности. Такое случилось впервые, когд коммунист занял такую ​​должность после падения коммунизма в стране почти три десятилетия назад.

Известно, что партия в которую входит Ондрачек, категорически против членства в НАТО и обладает пророссийскими взглядами.

Размахивая флагами чешского и европейского союза, протестующие, выступающие против назначения Ондрасека, собрались на части Пражской Вацлавской площади и выкрикивали: "У нас было достаточно", также имея ввиду премьер-министра Бабиса.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в России студенты и молодежь вышли на массовые акции в поддержку Алексея Навального. Акция приурочена в поддержку Алексея Навального, а также направлена на россиян, которых пытаются не идти на выборы президента страны в марте и не голосовать за действующего главу государства.


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