В Британии отравили бывшего полковника российской разведки - ФОТО

66-летний мужчина и его 33-летняя жена, были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в южно-английском городе Солсбери после контакта с неизвестным веществом. Как сообщает Reuters, мужчина и женщина присели на лавочке и потеряли сознание.

Женщину в больницу доставили вертолетом. Мужчину отвезли в карете скорой помощи. Их состояние на данный момент по-прежнему вызывает серьезные опасения. Оба потерпевших сейчас находятся в реанимации.

После того, как их забрали медики, в торговый центр прибыла бригада специалистов в защитных костюмах и несколько часов проводила тщательную дезинфекцию.

Эксперты подозревают, что мужчину и женщину отравили. При этом использовался фентанил - синтетический опиат в сто раз сильнее героина.

Власти уже подтвердили, что отравленный - это Скрипаль, личность хорошо известная как в России, так и на Западе. Он родился в 1951 году. Долгое время служил в Главном разведывательном управлении СССР, а затем вышел в отставку в звании полковника. В течение нескольких лет работал в Управлении делами российского МИД.

При этом временный помощник начальника полиции Уилтшира Крейг Холден рассказал журналистам, что Скрипаля в России обвинили в государственной измене в пользу Британии. Он, по версии российских спецслужб, в 1990-х и начале 2000-х передавал Лондону данные о российских разведчиках, работающих под прикрытием в Европе.

В 2004 году он был арестован Федеральной службой безопасности России и приговорен к 13 годам лишения свободы. Позже он был помилован в 2010 году президентом Дмитрием Медведевым в рамках шпионского обмена, чтобы вернуть десять российских агентов в США обратно в Москву. Это не было объявлено как контртеррористический инцидент, и мы призываем людей не спекулировать, - пояснил полицейский.

Как выяснилось позже, шпионскую сеть выдал американцам перебежчик, бывший полковник СВР Александр Потеев. В июле 2016 года СМИ сообщили, что Потеев умер в США.

При этом британские СМИ уверены, что Скрипаля попытались убрать российские спецслужбы. Это было возмездие за измену, - уверены журналисты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 ноября 2006 года в лондонской больнице после того как, предположительно, был отравлен радиоактивным веществом полоний-210 скончался бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко.