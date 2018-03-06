21:58 06.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд взял под стражу двух подозреваемых в нападении на общество венгров в Ужгороде - ФОТО

Суд города Ужгорода во вторник, 6 марта, взял под стражу на 60 суток двух подозреваемых в нападении на "Общество венгерской культуры Закарпатья".

Суд взял под стражу двух подозреваемых в нападении на общество венгров в Ужгороде - ФОТО

Как сообщает пресс-служба Ужгородского городского районного суда Закарпатской области, следственный судья исследовал материалы дела, заслушал позицию участников по делу и принял решение избрать 54-летнему и 42-летнему жителям города Кропивницкий меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Вместе с тем суд принял во внимание, что оба мужчины являются бывшими участниками АТО. У одного из них инвалидность второй группы.

Напомним, в Ужгороде в ночь на вторник, 27 февраля, второй раз за месяц горел офис ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, сумма ущерба устанавливается. Полиция выясняет все обстоятельства.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня дело о поджоге здания Общества венгерской культуры Закарпатья переквалифицировали в теракт.


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