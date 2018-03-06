SpaceX запустила первую ракету с испанским спутником – ФОТО, ВИДЕО

Согласно недавно полученным сведениям, ракета успешно вывела спутник связи Hispasat 30W-6 на орбиту.

Отмечается, что Hispasat - крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускала компания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый запуск ракеты Falcon Heavy, которая должна стать прототипом корабля, который в будущем будет доставлять груз на Марс, состоится шестого февраля.