SpaceX запустила первую ракету с испанским спутником – ФОТО, ВИДЕО

Американская компания SpaceX сегодня утром, 6 марта, запустила ракету-носитель Falcon 9. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети Twitter.
Согласно недавно полученным сведениям, ракета успешно вывела спутник связи Hispasat 30W-6 на орбиту.
Отмечается, что Hispasat - крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускала компания.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый запуск ракеты Falcon Heavy, которая должна стать прототипом корабля, который в будущем будет доставлять груз на Марс, состоится шестого февраля.