09:21 06.03.2018 | Общество | Новости
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SpaceX запустила первую ракету с испанским спутником – ФОТО, ВИДЕО

Американская компания SpaceX сегодня утром, 6 марта, запустила ракету-носитель Falcon 9. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети Twitter.

SpaceX запустила первую ракету с испанским спутником – ФОТО, ВИДЕО

Согласно недавно полученным сведениям, ракета успешно вывела спутник связи Hispasat 30W-6 на орбиту.

Отмечается, что Hispasat - крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускала компания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый запуск ракеты  Falcon Heavy, которая должна стать прототипом корабля, который в будущем будет доставлять груз на Марс, состоится шестого февраля.


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