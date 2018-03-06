10:00 06.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сервис Vcene поможет жителям Украины делать выгодные покупки

В Украине запустили сервис выгодных покупок Vcene.com. Торговая площадка помогает выгодно продавать и покупать. Потребитель приобретает товары без обмана и по выгодной цене, а продавец получает выход на миллионную аудиторию потенциальных клиентов.

Сервис Vcene поможет жителям Украины делать выгодные покупки

Представьте обычный рынок. Вы ищете товар, сравниваете несколько вариантов, но при покупке никогда не можете до конца быть уверены, что сделали правильный выбор. В интернете также существует перспектива заплатить лишнее. Такая торговая площадка, как Vcene.com дает уверенность, что вы совершаете покупку по оптимальной цене.

Площадка не только помогает купить дешевле, но и ускоряет процесс. Не нужно сравнивать товары из выдачи поисковика, переходя из одной вкладки в другую. Тысячи предложений со всей Украины собраны в одном месте, а информация о наличии продукции обновляется каждый час.

На площадке Vcene.com потребители находят лучшие цены на товары популярных мировых брендов и ничем не рискуют. В сервисе работают проверенные продавцы, а надежность подкрепляется рейтингом и отзывами клиентов.

Релевантный поиск

Алгоритмы поиска Vcene.com помогают покупателю находить нужный товар из тысяч предложений от Киева до Харькова. Фильтры и подстройки, предусмотренные разработчиками, делают выборку наиболее соответствующей запросу. Пользователь при поиске покупки:

- фильтрует выдачу по производителям и наличии гарантии;

- сортирует по цене и дате обновления;

- задает город или область;

- сравнивает характеристики похожих моделей.

Товар найден, цена удовлетворяет. Чтобы клиент чувствовал себя уверено, в карточке продавца размещаются рейтинг, отзывы, информация о способах доставки и оплаты. Если есть сомнения, можно связаться с магазином или предпринимателем напрямую и задать вопрос.

Бонусы для частных продавцов и интернет-магазинов

Торговые площадки открывают доступ к динамично развивающимся аудиториям и постоянно растущему товарообороту. Vcene.com помогает магазинам из регионов и частным предпринимателям увеличивать целевую аудиторию и тягаться с крупными магазинами.

Сервис сам подберет и заполнит графы с характеристиками — достаточно указать название товара. Автоматическое выполнение этой кропотливой работы помогает сэкономить на найме контент-менеджеров.

Таким образом, продавцы получают серьезные инструменты для продвижения и небольшую комиссию. Если работать на совесть, рейтинг, который формируют отзывы пользователей, будет расти, а с ним — доверие и прибыль.


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