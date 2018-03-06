Рыболовные катушки

Такие изделия справляются с важной и ответственной функцией – надежное хранение необходимого запаса лески, тем самым взаимодействуя с самим удилищем и позволяя выполнять всевозможные манипуляции с леской.

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Выбираем мультипликаторные модели

Мультипликатор – это компактная катушка инерционного типа, которая время от времени поддается активным модификациям и постоянно усовершенствуется, приятно удивляя рыбаков своей конструкцией.

Передаточное число изделия указывается на верхней части – на корпусе. К примеру, надпись «5,8:1» означает, что шпуля выполняет 5,8 оборота за один оборот рукояти.

Чтобы избежать возможного процесса трения в некоторых подвижных деталях мультипликаторной модели, разработчики дополнили ее узлы соответствующими подшипниками, от которых зависит плавность хода ротора и рукояти. Наличие соответствующего тормоза механического типа сводит к минимуму инерцию вращения барабана при выполнении дальнего заброса различных приманок.

Отдельные силовые модели, в которых лесоукладыватель сразу же выключается в процессе совершения заброса, дополнены магнитным тормозом. Этот тормоз отвечает за перебежку лески при забросе наживок небольшого веса.

Разновидности мультипликаторных моделей

Принято выделять четыре вида популярных современных катушек:

- Байткастинговые изделия отлично подойдут для стилей рыбной "охоты", где важно совершать частые забросы оснастки, выполнять проводку приманки и вручную вываживать трофейные экземпляры.

- Кастинговые катушки подходят для совершения забросов приманок весом от 28 до 200 грамм. По сравнению с предыдущими изделиями кастиноговые катушки характеризуются большим весом и габаритами в целом. Их принято использовать в паре с мощным спиннинговым удилищем.

- Донные модели отличаются надежной конструкцией передаточного механизма и могут с легкостью справиться с большими нагрузками. Многие модели не имеют в своей основе лесоукладывателя.

- Троллинговые изделия предназначены для стиля ловли, когда перемещение и анимация приманки зависят от движения плавсредства (троллинговая рыбалка). Такие модели рассчитаны на огромные нагрузки и нуждаются в дополнительной крепежной конструкции.