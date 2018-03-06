Полиция переквалифицировала поджог венгерского офиса в Ужгороде в теракт

Во вторник, 6 марта, следователи изменили фигурантам дела подозрение. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

По ее словам, теперь их обвиняют в совершении теракта. Прокуратура требует избрать для них меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога, - пояснила Попович.

Напомним, что 27 февраля 2018 по факту поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах.

Как сообщал УРА-Информ, что оба нападения раскрыты. Организатором поджога здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде является житель Приднестровья. По информации главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, трех человек, причастных к нападению 27 февраля, задержали 4 марта - одного в Черкассах, еще двоих в Кропивницком.