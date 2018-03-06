Новые идеи поездок для киевлян

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Вы устали от суеты столичного города и мечтаете вырваться куда-то на выходных? Стартап киевлян Татьяны Косянчук и Сергея Клепика Secret Ticket — для вас.

Концепция сервиса — путешествия вслепую. Идея сюрприз-поездок по Украине пришла к Татьяне, когда она узнала, что похожий проект есть в Испании.

Чтобы путешествовать, не обязательно ждать лета и отпуска. Уик-энд — прекрасное время для того, чтобы вырваться из привычной рутины.

В Украине много прекрасных и еще "не раскрученных" мест. Короткие двухдневные путешествия позволят познакомиться с особенностями разных регионов и получить незабываемые впечатления.

Уникальность сервиса в том, что ничего не нужно планировать заранее. Вам достаточно только выбрать дату. За сутки до нее вам сообщат пункт назначения и обеспечат инструкциями, что нужно посетить и увидеть. Жилье и транспорт вам также забронируют. Стоимость одного секретного билета — 1890 грн. За каждого дополнительного путешественника потребуется доплатить 995 грн.

Пока в базе Secret Ticket 10 городов Украины, но в разработке и другие локации. С введением "безвиза" планируется запуск сюрприз-поездок в Европу.

Замечательная возможность для того, кто устал и не хочет тратить силы на планирование и подготовку поездки, а также любит сюрпризы.

Еще один украинский проект, связанный с поездками, — онлайн-сервис Марата Досполова easy2go. На его создание автора натолкнуло плачевное состояние столичных дорог и общественного транспорта.

Суть проекта — поиск попутчиков для совместных поездок. Идея не уникальна. Наиболее известный ее реализатор — BlaBlaCar. Но отличие проекта easy2go в том, что последний ищет попутчиков не для междугородных поездок, а для передвижений по Киеву. Это позволит разгрузить общественный транспорт, сократить число машин на дорогах и помочь водителям сэкономить на бензине.

Преимуществами сервиса являются:

- более эффективный алгоритм подбора;

- возможность получать уведомления о результатах, не заходя на сайт;

- возможность общаться с попутчиком с любого устройства, не уходя с сайта.

Поскольку проект некоммерческий, водитель и попутчики самостоятельно договариваются о цене. Создатель не планирует монетизировать свое "детище" и брать плату с пользователей сервиса.

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