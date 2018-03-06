21:32 06.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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НАБУ провело обыски в Одесском горсовете

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины во вторник, 6 марта, провели обыски в Одесском городском совете.

НАБУ провело обыски в Одесском горсовете

Обыски проводились в рамках дела городского головы Геннадия Труханова. Как рассказал журналистам прокурор САП Валентин Мусияка, обыскивался только городской совет Одессы, результаты проведенного обыска разглашению не подлежат. Сейчас они уже завершены, - сообщил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оставил Геннадия Труханова на должности мэра Одессы.

Труханов является одним из восьми фигурантов дела завода "Краян", когда в 2016 городские власти приобрели у частной структуры здание, которое раньше принадлежало заводу за 185 миллионов гривен. Тогда как сама структура в начале 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 миллионоа гривен.


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