На Донбассе обстреляли патруль ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии за понедельника, 5 марта. Согласно сообщению, инцидент произошел около часу дня, когда патруль СММ, состоящий из шести членов и двух бронемашин, направлялся с запада на восток к Казацкому.

Представители миссии увидели мужчину в одежде военного типа, вооруженного штурмовой винтовкой АК-74, который стоял на контрольно-пропускном пункте на восточном краю села.

При этом он целился из штурмовой винтовки прямо в первый автомобиль миссии, который находился примерно в 120 метрах к западу от КПП.

Наблюдатели заявляют, что остановились, а водитель авто приоткрыл дверь, попросил неизвестного опустить оружие и позвать своего начальника, но тот только выругался.

В результате наблюдатели поехали и вернулись на базу в Мариуполе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, несмотря на совместное решение Трехсторонней контактной группы о начале полного перемирия, российские наемные войска и подчиненные им боевики за прошедшие сутки, понедельник, 5 марта, трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. В результате боевых действий получил ранения один военнослужащий. Его доставили в военный мобильного госпиталя и предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.