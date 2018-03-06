09:33 06.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе обстреляли патруль ОБСЕ

Боевики на Донбассе целились из штурмовой винтовки прямо в автомобиль миссии ОБСЕ. Потом один из них выругался и сказал на русском языке - "Езжайте немедленно, если вы приблизитесь, я буду стрелять".

На Донбассе обстреляли патруль ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии за понедельника, 5 марта. Согласно сообщению, инцидент произошел около часу дня, когда патруль СММ, состоящий из шести членов и двух бронемашин, направлялся с запада на восток к Казацкому.

Представители миссии увидели мужчину в одежде военного типа, вооруженного штурмовой винтовкой АК-74, который стоял на контрольно-пропускном пункте на восточном краю села.

При этом он целился из штурмовой винтовки прямо в первый автомобиль миссии, который находился примерно в 120 метрах к западу от КПП.

Наблюдатели заявляют, что остановились, а водитель авто приоткрыл дверь, попросил неизвестного опустить оружие и позвать своего начальника, но тот только выругался.

В результате наблюдатели поехали и вернулись на базу в Мариуполе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, несмотря на совместное решение Трехсторонней контактной группы о начале полного перемирия, российские наемные войска и подчиненные им боевики за прошедшие сутки, понедельник, 5 марта, трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. В результате боевых действий получил ранения один военнослужащий. Его доставили в военный мобильного госпиталя и предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.


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