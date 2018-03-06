Минэнергоугля урегулировало ситуацию с газом

В своем посте советник написал, что кризисный комитет при Минэнергоугля только что принял решение объявить о завершении кризисной ситуации, переходе в штатный режим работы с 7 марта 2018 года.

Ранее сообщалось, что Минэнергоугля объявило национальный план действий по экономии газа. А именно ведомство перевело генерирующие компании с газа на мазут, приостановило работу детсадов, школ и вузов, а также рекомендовало пересмотреть план действий производственных объектов для экономии газовых ресурсов.

Такое решение было вызвано действиями российского "Газпрома" после победы НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович обговорил с украинской и российской стороной проблему относительно газового спора.