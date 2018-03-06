Лига чемпионов УЕФА — пристальное внимание болельщиков

Миллионы футбольных болельщиков пристально следят за развитием событий на самом престижном европейском турнире, которым является Лига чемпионов УЕФА. Страница football24.ua популярного интернет-ресурса помогает украинским фанатам всегда быть в курсе последних событий этого клубного чемпионата.

Финал Лиги чемпионов в Киеве под угрозой?

Депутаты Киеврады отказались дополнительно выделить из городского бюджета 25 млн грн на проведение в столице финального матча кубка УЕФА, который состоится 26 мая.

В то же время организаторы спортивного состязания обязались обеспечить надлежащий внешний вид города, а также провести торжественный прием официальных делегаций и все необходимые мероприятия.

Игрок "Шахтера" в символической сборной недели

УЕФА определил самых результативных игроков очередной недели чемпионата. В топ-11 вошли:

Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед");

Защитники: Хуммельс и Алаба ("Бавария"), Смоллинг ("Манчестер Юнайтед");

Полузащитники: Виллиан ("Челси"), Фред ("Шахтер"), Ундер ("Рома"), Киммих ("Бавария").

Нападающие: Левандовски и Мюллер ("Бавария"), Месси ("Барселона").

Удачный дебют Фреда в Лиге чемпионов

Перспективный 24-летний полузащитник "Шахтера" вывел свою команду вперед, забив "Роме" эффектный гол со штрафного в 1/8 финала ЛЧ. Удачный удар помог команде одержать победу над соперником, а его автору попасть в номинацию на автора лучшего гола недели. Также Фред номинирован на звание лучшего игрока недели.

Реакция итальянских масс-медиа на поражение "Ромы" от "Шахтера"

Итальянские СМИ признают заслуженную победу "горняков", обеспеченную стараниями Феррейры и Фреда, и отмечают не до конца реализованный потенциал Алиссона и Ундера. "Рома" имеет возможность наверстать упущенное в ответном матче на "Стадио Олимпико". Но и "Шахтер" обладает высоким качеством игры и хорошей тактикой, хотя его защита не является непробиваемой, пишет La Gazetta dello Sport.

Другой итальянский спортивный ресурс отмечает мастерство вратаря "Ромы" Алиссона. Называя бразильца "стеной", издание напоминает, что голкипер еще не пропустил ни одного гола на домашних стадионах.

Продолжится ли эта "сухая закономерность" и как будут развиваться другие события, следите на сайте football24.