Лауреаты общенациональной программы "Человек Года – 2017"

Звания и награды:

Почетная грамота Кабинета Министров Украины (решение правительства № 1415 от 21.02.2000г.); нагрудный знак "Отличник атомной энергетики" (Приказ министра топлива и энергетики №353/к от 06.08.2004г.); "золотой знак УСПП" (решение Премьер-министра, председателя УСПП, свидетельство № 100 от 06.08.2004г.); отличие "За сооружение 2-го блока Хмельницкой АЭС" (приказ Министра топлива и энергетики № 353/к от 06.08.2004г.); почетное звание "Заслуженный работник промышленности Украины" (указ Президента Украины № 217 от 19.03.2007г.); звание "Почетный гражданин г. Кировограда"; орден "За заслуги" ІІІ ст. (указ Президента Украины от 23.08.2011г.); орден "Рождества Христова"; орден "Нестора Летописца".

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2017 году: успешная реализация проектов модернизации систем управления на трех энергоблоках украинских АЭС; завершение строительства комплекса на Соборной площади г. Кировограда, который объединяет храм Благовещения Пресвятой Богородицы и монумент Ангелу-Хранителю; начало масштабного строительства базы отдыха "Жемчужина" (пос. Кирилловка Акимовского района, Запорожская область) для отдыха и оздоровления сотрудников предприятия и их семей, ветеранов труда предприятия – пенсионеров.

Ваш жизненный девиз: порядочность, правильные цели, инновации, энергичные практические действия.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Руководителем.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Что бы мои дети успешно освоили и продолжили развитие семейного бизнеса.

Быть сегодня успешным – это… формирование правильных бизнес-целей, основанных на требованиях рынка; ориентирование на инновации и энергичные практические действия, направленные на достижение целей.

Ваш любимый афоризм?: Не в деньгах счастье!

Если счастье не в деньгах, то в чем? J : Счастье - в гармонии с окружающим миром.

На что вы тратите деньги с наибольшим удовольствием?: На хорошие дела, инвестиции в развитие бизнеса и социальные проекты.

А вам когда-нибудь помогали просто так?: Безусловно.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... сделаю окружающий меня кусочек мира лучшим.

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Тем, кто способен на неординарные яркие поступки.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Нетерпеливость.

Есть ли у Вас любимая книга?: Одной самой-самой любимой – нет. Читаю много и всегда. Путешествую во времени с историческим романами и в пространстве - с фэнтези.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Леонардо да Винчи.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни?: Достижения: создание мощного высокотехнологичного бизнеса и построение успешной профессиональной команды, понимающей и разделяющей цели, задачи и пути их реализации.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Путешествие с семьей: летнее море и зимние горы.

Александр ЛОЙФЕНФЕЛЬД

Председатель Наблюдательного совета Благотворительной организации "Фонд наследия", соучредитель БО "Фонд духовного возрождения "Живой источник", куратор и идейный вдохновитель благотворительного проекта – Галерея- ризница "Чудотворные иконы Афона", соучредитель Международного благотворительного фонда "Центр Божьего милосердия "Магнификат", соучредитель благотворительной организации "Фонд памяти "Бабий Яр".

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2017 году: выступал спонсором многих мероприятий, в т.ч. чествования Праведников Бабьего Яра и Праведников народов мира, оказывал благотворительную помощь на строительство Миквы в г. Нежин, на ремонт квартир пожилых людей, участвовал в организации оказания гуманитарной помощи малообеспеченным слоям населения, помогал переселенцам, воинам АТО, религиозным общинам, поддерживал благотворительный проект (его существование и развитие) - постоянно действующую галерею – ризницу "Чудотворные иконы Афона"

Ваш жизненный девиз: жить по заповедям и относится к ближнему, как к самому себе.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Миллионером J

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: чтобы как можно скорее был построен Мемориал в Бабьем Яру, для воплощения этой мечты я еще в 2005 году подарил Благотворительной организации "Фонд памяти "Бабий Яр" здание на ул. Мельникова, 48.

Быть сегодня успешным – это… очень сложно, потому что сразу же появляются неравнодушные, которые пытаются это исправить.

Ваш любимый афоризм?: не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это (Соломон).

Если счастье не в деньгах, то в чем?: счастье не в деньгах, а в их количестве – J ШУТКА!!! Конечно, счастье не в деньгах, потому что за них можно купить кровать, но не сон; еду, но не аппетит; лекарства, но не здоровье; слуг, но не друзей; женщин, но не любовь, развлечения, но не радость, образование, но не ум, не говоря уже вечной жизни ... в тоже время, и без них никуда J, ну а если говорить серьезно, то деньги дают возможность тратить их не только на собственные нужды, но и помогать ближним, нуждающимся и на благотворительные проекты.

На что вы тратите деньги с наибольшим удовольствием?: на благотворительность

А вам когда-нибудь помогали просто так?: разве что советами J, но и за это надо быть благодарным

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... не потеряю равновесия и буду опорой для других

Кому в этой жизни Вы завидуете?: зависть – плохое чувство, надо всем от него избавляться, а если и завидовать, то только людям, ведущим праведную жизнь.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: вспыльчивость.

Есть ли у Вас любимая книга?: Книга о человеческих достоинствах или "Орхот Цадиким".

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: с царем Давидом и его сыном Соломоном.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: познал Бога сам и многим подсказал путь к Всевышнему – это главное достижение, а ошибка в том, что с большим опозданием.

Какое занятие для Вас – лучший отдых?: чтение духовной литературы.