Боевики обстреляли жилые дома и детский сад в Счастье - ФОТО

При этом противник стрелял из минометов 82 калибра и стрелкового оружия по домам мирных жителей. Как сообщает пресс-центра штаба антитеррористической операции, об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе.

По данным центра, зафиксированы попадания зажигательных трассирующих боеприпасов в жилые дома и хозяйственные постройки по улицам Республиканская, Приозерная, Матросова, Республиканская, Гагарина и Центральная, а также по детскому саду "Звездочка".

В указанных помещениях разрушены внешние стены и окна, а также значительно повреждены мебель и бытовая техника. Никто из местных жителей не пострадал.

При этом, подчеркивается, что Вооруженные силы Украины на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, боевики на Донбассе целились из штурмовой винтовки прямо в автомобиль миссии ОБСЕ. Потом один из них выругался и сказал на русском языке - "Езжайте немедленно, если вы приблизитесь, я буду стрелять".