08:32 06.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100187939:Polishuk

Боевики, несмотря на перемирие, трижды обстреляли укрепления сил АТО - ВИДЕО

Несмотря на совместное решение Трехсторонней контактной группы о начале полного перемирия, российские наемные войска и подчиненные им боевики за прошедшие сутки, понедельник, 5 марта, трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции.

Боевики, несмотря на перемирие, трижды обстреляли укрепления сил АТО - ВИДЕО

В результате боевых действий получил ранения один военнослужащий. Его доставили в военный мобильного госпиталя и предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, начиная с четырех часов дня нарушений режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано.

Вместе с тем, до того момента, российско-оккупационные группировки трижды нарушали перемирие. Так на луганском направлении боевики применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие возле Счастье. С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов они вели огонь вблизи Троицкого.

На донецком направлении боевики обстреляли защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, в штабе АТО заявили, что боевики фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие. В ночь на понедельник, 5 марта, противник в течение полутора часов вел огонь в сторону позиций украинских военных в районе населенного пункта Счастье.


Поделиться
Читайте также:
 
В Бердичеве найдены мертвыми восемь человек - ВИДЕО Северо-запад Албании затопило из-за сброса воды с трех ГЭС В центре Львова ночью сгорел спортивный автомобиль Гостиницы Харькова: бизнес, курортные, SPA и апартаменты
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив