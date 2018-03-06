Боевики, несмотря на перемирие, трижды обстреляли укрепления сил АТО - ВИДЕО

В результате боевых действий получил ранения один военнослужащий. Его доставили в военный мобильного госпиталя и предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, начиная с четырех часов дня нарушений режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано.

Вместе с тем, до того момента, российско-оккупационные группировки трижды нарушали перемирие. Так на луганском направлении боевики применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие возле Счастье. С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов они вели огонь вблизи Троицкого.

На донецком направлении боевики обстреляли защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, в штабе АТО заявили, что боевики фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие. В ночь на понедельник, 5 марта, противник в течение полутора часов вел огонь в сторону позиций украинских военных в районе населенного пункта Счастье.