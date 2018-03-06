Боевики, несмотря на перемирие, трижды обстреляли укрепления сил АТО - ВИДЕО
Несмотря на совместное решение Трехсторонней контактной группы о начале полного перемирия, российские наемные войска и подчиненные им боевики за прошедшие сутки, понедельник, 5 марта, трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции.
В результате боевых действий получил ранения один военнослужащий. Его доставили в военный мобильного госпиталя и предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.
Вместе с тем, до того момента, российско-оккупационные группировки трижды нарушали перемирие. Так на луганском направлении боевики применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие возле Счастье. С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов они вели огонь вблизи Троицкого.
Напомним, в штабе АТО заявили, что боевики фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие. В ночь на понедельник, 5 марта, противник в течение полутора часов вел огонь в сторону позиций украинских военных в районе населенного пункта Счастье.