За сутки противник семь раз обстрелял позиции ВСУ

К счастью, ни один украинский военнослужащий не пострадал. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по позициям ВСУ вокруг населенного пункта Луганское, а из минометов калибра 82-мм, гранатометов и зенитной установки - по защитникам Счастья.

На Донецком направлении основная вооруженная активность зафиксирована на Приазовье. В этом районе боевики применили 120-мм минометы неподалеку Павлополя и Широкино. Также у Павлополя незаконные вооруженные формирования стреляли из вооружения танка, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, семь мин калибра 120-мм разорвались вблизи опорных пунктов в пригороде Марьинки.

Напомним, российские наемные войска и подчиненные им боевики с начала суток в воскресенье, 4 марта, четыре раза открывали огонь по украинским позициям. При этом противник применял вооружение, подлежащее отводу согласно минским договоренностям. Никто из украинских военнослужащих не пострадал.