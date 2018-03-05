Во время столкновений у Верховной Рады было задержано 15 участников боевых действий

Так, в Печерское и Шевченковское управления полиция Киева доставили 111 человек. Удостоверение УБД имели 15 из них. Также у двоих задержанных имелись удостоверения "инвалид войны".

По словам главы департамента МВД, одному из участников боевых действий объявлено подозрение в совершении преступления по статье Хулиганство. Также Святошинское управление полиции разыскивает подозреваемого в хранении наркотических средств.

Шевченко утверждает, что удостоверение участник боевых действий не является "индульгенцией на нарушение закона".

Он добавил, что среди сотрудников Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС Украины, которые несли службу под Верховной Радой утром 3 марта, было по меньшей мере несколько сотен участников боевых действий.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в результате утренних столкновений под Верховной Радой пострадало 13 человек. Сообщается, что в госпиталь №17 после столкновений обратились 13-ть человек, двое из них срочно нуждаются в проведении операции.